Столичная прокуратура проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию ВС РФ – СМИ

Фото: (Юрий Дудь признан в РФ иноагентом) youtube.com/вДудь

Прокуратура Москвы организовала проверку российского рэпера и музыкального продюсера Лигалайза (настоящее имя – Андрей Меньшиков) на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ после его интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

До этого Меньшиков в ходе беседы с Дудем заявил, что осуждает политику властей РФ, а также проведение спецоперации на Украине. Помимо этого, музыкант сравнил Россию с Германией времен становления Третьего рейха.

По информации собеседника агентства, на фоне произошедшего в прокуратуре решают вопрос о привлечении музыканта к ответственности по части 1 статьи 20.3.3 Административного кодекса (КоАП) РФ.

"Также компетентными органами будет рассмотрен вопрос о признании музыканта иноагентом", – сообщил собеседник агентства.

Вместе с тем прокуратура проверит клип к треку Лигалайза "МИР!! ВАШЕМУ!! ДОМУ!!" по статье о производстве и распространении экстремистских материалов (статья 20.29 КоАП РФ).

До этого руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил в Генпрокуратуру РФ обращение с просьбой организовать в отношении Меньшикова проверку. По его словам, превышение миллионной отметки в просмотрах под интервью говорит о публичности высказываний музыканта и дает основание привлечь его к ответственности. Однако приоритетной задачей Бородин назвал признание рэпера иноагентом в РФ.

