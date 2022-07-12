Журналиста Юрия Дудя оштрафовали за пропаганду нетрадиционных ценностей

11:18
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Лефортовский суд Москвы оштрафовал Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом) на 120 тысяч рублей. Журналиста признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
"Постановлением мирового судьи судебного участка № 271 <...> Дудь Ю. А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 120 000 рублей 00 копеек", – говорится в сообщении.
В каких действиях журналиста суд усмотрел пропаганду нетрадиционных ценностей, не уточняется.
В октябре прошлого года Зюзинский суд Москвы признал Дудя виновным в пропаганде наркотиков в двух интервью на YouTube. Речь идет о видеоинтервью с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном. Журналисту был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
А в середине апреля текущего года Минюст РФ внес Дудя в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Позднее журналист подал оспаривающий иск по данному факту, однако суд его отклонил.
Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков в двух интервью
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