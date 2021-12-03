Суд оштрафовал на 100 тыс. руб. рэпера Элджея по делу о пропаганде наркотиков

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Зюзинский районный суд Москвы назначил штраф рэп-исполнителю Элджею (Алексей Узенюк) по делу о пропаганде наркотиков в Интернете, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Узенюку назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей", – сказала пресс-секретарь суда Мария Ерохина.

Артист на заседание не явился, его интересы представлял адвокат Илья Новиков.

Ранее Элджея заметили около иммиграционного центра на Кипре. PR-директор Владислав Козлов уточнил, что рэпер поехал на Кипр с рабочим визитом.

В конце ноября текущего года Зюзинский районный суд Москвы получил протокол в отношении Элджея об административном правонарушении в связи с пропагандой наркотиков.

Материалы соответствующего дела ранее уже поступали в суд, однако были возвращены в связи с нарушениями, допущенными при рассмотрении вопроса о принятии материалов к производству.