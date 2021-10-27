Столичный суд рассмотрит дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
В Зюзинский районный суд Москвы поступило дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.
"Материалы в отношении Узенюка А. поступили в суд. Дата рассмотрения дела пока не назначена", – говорится в сообщении.
В отношении Элджея возбудили дело по части 1.1 статьи 6.13 Кодекса об административных правонарушениях (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).
Ранее Юрия Дудя оштрафовали на 100 000 рублей за пропаганду наркотиков. Суд увидел нарушения в двух интервью журналиста – с украинским блогером Ивангаем, а также с рэпером Моргенштерном.
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов посчитал штраф в размере 100 тысяч рублей слишком маленьким наказанием для Юрия Дудя. Он назвал блогера талантливым и сказал, что его "нельзя сравнить с Моргенштерном". По его мнению, за пропаганду наркотиков, в особенности посредством СМИ, и вовсе следует приговаривать к условным срокам, а не выписывать штрафы.
Юрия Дудя оштрафовали на 100 тыс руб за пропаганду наркотиков в двух интервью
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