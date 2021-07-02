Собчак заявила о намерении судиться с Роскомнадзором из-за интервью с Макаревичем

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Телеведущая Ксения Собчак намерена подать в суд на Роскомнадзор из-за ограничения доступа к интервью с Андреем Макаревичем. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram.

"Мы будем судиться с Роскомнадзором", – подтвердила Собчак.

Телеведущая сообщила о несогласии с позицией ведомства. Она подчеркнула, что в видеоролике отсутствует пропаганда наркотиков.

"Просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами", – выразила мнение Собчак.

Ранее интервью Собчак с Макаревичем внесли в реестр запрещенной в РФ информации. Роскомнадзор ограничил доступ к видео по требованию МВД за пропаганду наркотиков.

До этого материалы дела по пропаганде наркотиков в интервью Юрия Дудя поступили в суд столицы. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что специалисты примут дальнейшее решение по данному делу.