PR-директор Элджея объяснил появление рэпера на Кипре

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российского рэп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка) заметили около иммиграционного центра на Кипре. PR-директор Владислав Козлов прокомментировал информацию о том, что артист собирается получить там гражданство.

Козлов уточнил, что рэпер поехал на Кипр с рабочим визитом.

"Да, он на Кипре. Пока рабочий визит. Вполне возможно, что скоро вернется в Москву", – цитирует агента "Газета.ру".

Вопрос о возможном получении Элджеем гражданства этой страны Козлов оставил без комментариев.

В конце ноября текущего года Зюзинский районный суд Москвы получил протокол в отношении Элджея об административном правонарушении в связи с пропагандой наркотиков.

Материалы соответствующего дела ранее уже поступали в суд, однако были возвращены в связи с нарушениями, допущенными при рассмотрении вопроса о принятии материалов к производству.