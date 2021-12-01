PR-директор Элджея объяснил появление рэпера на Кипре

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Российского рэп-исполнителя Элджея (Алексея Узенюка) заметили около иммиграционного центра на Кипре. PR-директор Владислав Козлов прокомментировал информацию о том, что артист собирается получить там гражданство.
Козлов уточнил, что рэпер поехал на Кипр с рабочим визитом.
"Да, он на Кипре. Пока рабочий визит. Вполне возможно, что скоро вернется в Москву", – цитирует агента "Газета.ру".
Вопрос о возможном получении Элджеем гражданства этой страны Козлов оставил без комментариев.
В конце ноября текущего года Зюзинский районный суд Москвы получил протокол в отношении Элджея об административном правонарушении в связи с пропагандой наркотиков.
Материалы соответствующего дела ранее уже поступали в суд, однако были возвращены в связи с нарушениями, допущенными при рассмотрении вопроса о принятии материалов к производству.
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