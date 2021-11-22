Элджея снова потребовали привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков

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Зюзинский районный суд Москвы снова получил протокол в отношении рэпера Элджея (Алексей Узенюк) об административном правонарушении в связи с пропагандой наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Материал в отношении Узенюка А. А. вновь поступил в суд. Ему вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда наркотических средств с использованием интернета"). <...> Дата рассмотрения дела пока не назначена", – отметили в суде.

Уточняется, что по данной статье предусмотрен штраф в размере 5–30 тысяч рублей для физических лиц и 100 тысяч рублей – для юридических.

Материалы соответствующего дела ранее уже поступали в суд, однако были возвращены в связи с нарушениями, допущенными при рассмотрении вопроса о принятии материалов к производству.

Ранее сообщалось, что штраф в размере до 1,5 миллиона рублей грозит музыкальному лейблу Rhymes Music по делу о пропаганде наркотиков в песнях Элджея и Моргенштерна.

Отмечалось, что речь идет о песне Hello Kitty Элджея, в которой упоминаются наркотические вещества, а также композиции "Виски на завтрак" Моргенштерна, в которой содержится положительная характеристика употребления наркотиков.

