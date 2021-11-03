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Происшествия

21:15

Суд арестовал рэпера Yung Trappa по делу об изнасиловании двух девушек

суды происшествия регионы

Фото: телеграм-канал "Mash на Мойке"

Выборгский городской суд Ленинградской области на два месяца арестовал рэпера Yung Trappa по делу об изнасиловании двух девушек, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

26-летнему Владиславу Ширяеву предъявили официальное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование") и по двум эпизодам части 1 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Рэпера задержали накануне в арендованном доме отдыха в поселке Подборовье Выборгского района. Известно, что мужчина уже привлекался к ответственности за распространение наркотиков. В 2015 году его приговорили к пяти годам и семи месяцам колонии.

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