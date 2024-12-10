Петербургский суд запретил клип Моргенштерна и DJ Smash

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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга запретил клип рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и DJ Smash "Новая волна", передает пресс-служба прокуратуры города.

"На протяжении всего клипа искажаются реальные представления о ценностях религии, звучат призывы, побуждающие к совершению действий, представляющих угрозу физическому и психическому здоровью, а также морально-нравственному состоянию и развитию в том числе несовершеннолетних", – заявили в ведомстве.

Теперь решение суда о запрете видео подлежит направлению в адрес РКН.

"Мы известили Моргенштерна. Сам ли он или представитель, но кто-то повестку в суд на почте получил, о чем у нас есть официальное подтверждение. Жаль, конечно, никто не пришел", – добавила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Видеоролик появился еще в 2021 году, его с тех пор посмотрели почти 50 миллионов пользователей видеохостинга YouTube.

Ранее сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, которая оплачивала размещаемый рэпером контент. В это же время трек исполнителя "12", который начинался с грубого обращения к российской армии, стал одним из поводов признать Моргенштерна иноагентом.

