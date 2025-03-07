Моргенштерн объявил о продаже своей Bentley Continental GT

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/MORGENSHTERN* (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иноагентом) объявил о продаже своего автомобиля Bentley Continental GT 2020 за 12 миллионов рублей. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

"Дубай, продаю свою красотку <...> 2020 год, 29 тысяч километров пробег", – написал исполнитель.

Он также указал номер телефона для связи и попросил фанатов не писать "по пустякам" абоненту, поскольку номер ему не принадлежит.

Ранее Моргенштерну предъявили обвинения в уклонении от обязательств иностранного агента. В свою очередь, адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Одним из поводов признать исполнителя иноагентом стал трек музыканта "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Также сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd.

В январе стало известно, что на имущество рэпера наложен арест. Кроме того, Моргенштерн объявлен в федеральный розыск.