Фото: depositphotos/belchonock

Российская сторона действует через арбитражный суд, чтобы взыскать убытки от заморозки своих активов в Евросоюзе. Об этом рассказал глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он напомнил, что Центробанк РФ в декабре прошлого года подал иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании убытков, которые были причинены из-за невозможности распоряжаться принадлежащими РФ средствами.

По словам Масленникова, страны ЕС уже "поделили" на бумаге незаконно замороженные российские активы между Украиной и собственным военно-промышленным комплексом.

"В Брюсселе активы уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта", – приводит ТАСС слова дипломата.

Неготовность Евросоюза расстаться с активами РФ стала дополнительным фактором, который мешает этому сообществу усомниться в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций, подчеркнул Масленников.

Представитель МИД также заявил, что восстановление диалога с Евросоюзом будет возможно только в том случае, если Брюссель откажется от санкционной политики и накачивания оружием Киева.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова направить 1 миллиард долларов в качестве взноса в "Совет мира", посвященный ситуации в секторе Газа. Президент РФ отметил, что взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен – такой вопрос ранее уже обсуждался с представителями США.

В Кремле уточнили, что часть российских активов, замороженных в США, могут направить на восстановление территорий, которые пострадали в результате боевых действий. Это определение касается и Донбасса.