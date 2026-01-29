Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 06:58

Политика

Россия добивается взыскания убытков от заморозки активов в арбитражном суде

Фото: depositphotos/belchonock

Российская сторона действует через арбитражный суд, чтобы взыскать убытки от заморозки своих активов в Евросоюзе. Об этом рассказал глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он напомнил, что Центробанк РФ в декабре прошлого года подал иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании убытков, которые были причинены из-за невозможности распоряжаться принадлежащими РФ средствами.

По словам Масленникова, страны ЕС уже "поделили" на бумаге незаконно замороженные российские активы между Украиной и собственным военно-промышленным комплексом.

"В Брюсселе активы уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта", – приводит ТАСС слова дипломата.

Неготовность Евросоюза расстаться с активами РФ стала дополнительным фактором, который мешает этому сообществу усомниться в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций, подчеркнул Масленников.

Представитель МИД также заявил, что восстановление диалога с Евросоюзом будет возможно только в том случае, если Брюссель откажется от санкционной политики и накачивания оружием Киева.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова направить 1 миллиард долларов в качестве взноса в "Совет мира", посвященный ситуации в секторе Газа. Президент РФ отметил, что взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен – такой вопрос ранее уже обсуждался с представителями США.

В Кремле уточнили, что часть российских активов, замороженных в США, могут направить на восстановление территорий, которые пострадали в результате боевых действий. Это определение касается и Донбасса.

Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика