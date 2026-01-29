29 января, 06:58Политика
Россия добивается взыскания убытков от заморозки активов в арбитражном суде
Фото: depositphotos/belchonock
Российская сторона действует через арбитражный суд, чтобы взыскать убытки от заморозки своих активов в Евросоюзе. Об этом рассказал глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Он напомнил, что Центробанк РФ в декабре прошлого года подал иск в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании убытков, которые были причинены из-за невозможности распоряжаться принадлежащими РФ средствами.
По словам Масленникова, страны ЕС уже "поделили" на бумаге незаконно замороженные российские активы между Украиной и собственным военно-промышленным комплексом.
"В Брюсселе активы уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта", – приводит ТАСС слова дипломата.
Неготовность Евросоюза расстаться с активами РФ стала дополнительным фактором, который мешает этому сообществу усомниться в целесообразности продолжения политики антироссийских санкций, подчеркнул Масленников.
Представитель МИД также заявил, что восстановление диалога с Евросоюзом будет возможно только в том случае, если Брюссель откажется от санкционной политики и накачивания оружием Киева.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова направить 1 миллиард долларов в качестве взноса в "Совет мира", посвященный ситуации в секторе Газа. Президент РФ отметил, что взнос средств на эти цели из замороженных активов РФ вполне возможен – такой вопрос ранее уже обсуждался с представителями США.
В Кремле уточнили, что часть российских активов, замороженных в США, могут направить на восстановление территорий, которые пострадали в результате боевых действий. Это определение касается и Донбасса.
Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов