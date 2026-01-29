Дело об организации незаконной миграции возбуждено в Балашихе после пожара

Фото: телеграм-канал "Следком"

Уголовное дело об организации незаконной миграции возбуждено в подмосковной Балашихе после пожара, в котором погибли 4 человека, сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

Также было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель людей.

Кроме того, задержана представитель одного из собственников жилого дома. В настоящее время следствие устанавливает местонахождение одного из владельцев недвижимости.

По версии следствия, с марта 2025 года по январь 2026 года подозреваемая, действуя по доверенности от собственника дома, фактически организовала в нем хостел. Она сдавала жилые комнаты в аренду на короткий срок, в том числе иностранцам, которые, как ей было известно, находились на территории России незаконно.

Помещения дома не были оборудованы необходимыми системами пожарной безопасности и средствами пожаротушения. Постояльцев не инструктировали о правилах пожарной безопасности. В частности, им не сообщили о запрете использования открытого огня в комнатах и его оставления без присмотра, добавили в СК.

Подозреваемая на допросе дала признательные показания. В настоящее время расследование продолжается, выявляются другие лица, которые могут быть причастны к случившемуся.

Пожар в трехэтажном частном доме в Балашихе произошел 27 января. Возгорание началось в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка. После его устранения в одной из комнат обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.

Еще 6 человек спаслись, среди них – 17-летний подросток. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Спустя время СК установил, что пострадавшие жгли в доме угли для обогрева.

Позднее стало известно, что дом использовался как хостел, однако не был зарегистрирован в качестве гостиницы. Также выяснилось, что операции по счетам организации, зарегистрированной в доме, заблокированы.