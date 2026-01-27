СК: очагом возгорания в доме в Балашихе стало место, где жгли угли для обогрева

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Пострадавшие от пожара в Балашихе жгли в доме угли для обогрева. Именно это место стало очагом возгорания, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Уточняется, что огонь начал распространяться со второго этажа. В настоящий момент на месте ЧП продолжают работу следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Установлено, что на территории частного дома проживали 11 человек, 8 из которых – граждане иностранного государства.

С места происшествия изъяты предметы, которые имеют значение для следствия. Также были назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. Помимо этого, следствием устанавливаются лица, причастные к организации проживания пострадавших в данном доме.

Здание загорелось в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка 27 января. Сообщение о пожаре поступило экстренным службам в 04:40. Спустя час огонь удалось локализовать, а затем и полностью потушить.

После устранения пожара в одной из комнат обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Еще 6 человек спаслись, включая 17-летнего подростка. По данному факту возбудили уголовное дело.

