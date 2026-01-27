Синоптик Тишковец: 84% от всей январской нормы осадков выпадет в Москве за трое суток

Столичный регион оказался во власти мощного снегопада, который продлится более двух суток. Он уже побил рекорды по осадкам за 30 лет, приостановил авиасообщение и осложнил движение на МКАД. Как проходит ликвидация последствий и когда ожидать улучшения погоды, расскажет Москва 24.

Полуметровые сугробы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мощный снегопад накрыл столичный регион поздним вечером 26 января. Как сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ, он может продлиться более двух суток.

Согласно данным синоптиков, максимальной интенсивности снегопад достиг ночью и утром вторника. За шесть часов, с 03:00 до 09:00, в Москве выпало около 10 сантиметров снега. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, утром 27 января видимость в столице ухудшилась до 1 200 метров. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Высота снежного покрова в центре Москвы на метеостанции Балчуг выросла аж до 46 сантиметров, в Тушине – 47. В Михайловском – ровно полметра, Волоколамске – 48, в Клину – 45 сантиметров.

Помимо этого, прошедшая снежная ночь стала рекордной по количеству осадков в Москве за последние 30 лет, сообщила ведущий специалист ИА "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В Москве, на ВДНХ, количество осадков составило 11 миллиметров, а это означает, что перекрыт рекорд 1995 года с количеством 10,9 миллиметра", – сообщила синоптик.

Она уточнила, что окончательная цифра станет известна после 21:00, так как снегопад еще продолжается. Однако в Подмосковье рекорды уже побиты: например, на метеостанции в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров при прежнем рекорде в 10,6 миллиметра.

Мощный снегопад осложнил ситуацию на дорогах столицы: Дептранс призвал отказаться от поездок на личном транспорте. В ведомстве отметили, что поездка, которая в обычный день занимает около 40 минут, во время снегопада могла растянуться до 1,5–2 часов. Кроме того, в департаменте предупредили о значительных затруднениях движения на МКАД, вызванных буксующими грузовиками.

При этом общественный транспорт в столице работает бесперебойно. По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, диспетчеры в реальном времени следят за погодными изменениями и работой маршрутов, а столичные службы проводят уборку снега с приоритетом для городского транспорта. В свою очередь, более трех тысяч сотрудников метро и различная спецтехника оперативно убирают снег у станций, на парковых путях депо, трамвайных остановках и автовокзалах. На МЦД от снега чистят платформы и территории у самих станций. Кроме того, городские службы борются с последствиями снегопадов на остановках и разворотных площадках автобусов и электробусов.

Коммунальные службы также ведут усиленную уборку снега. Как сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства, специалисты круглосуточно проводят механизированное прометание и противогололедную обработку дорог и тротуаров. В связи с непогодой автомобилистов просят быть внимательнее, соблюдать дистанцию и не мешать движению техники.

Работы по уборке снега проводятся и на объектах железнодорожной инфраструктуры: свыше 500 километров путей расчистили за ночь на Московской железной дороге.

"Ночью в работах по расчистке было задействовано 1 200 железнодорожников и 61 единица специальной техники. Было <...> вывезено 43 600 кубометров снега", – указали в МЖД.

В дневное время к уборке снега подключились более 2 000 специалистов и 83 единицы техники. Еще около 1 000 человек работают над очисткой тоннелей, мостов и платформ.

В связи с погодными условиями была временно нарушена работа воздушного транспорта: аэропорт Шереметьево не принимал самолеты из-за непогоды до полудня, однако ограничения сняли раньше. Кроме того, на фоне массовых задержек рейсов столичная межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку с целью контроля соблюдения прав пассажиров и выполнения обязательств, предусмотренных федеральными авиационными правилами.

На фоне рекордных осадков на одном из сервисов объявлений появилась услуга по выкапыванию автомобиля из снега за 500–2 000 рублей. Кроме того, из-за морозов и снегопада опубликованы предложения по буксировке авто, а также прикуриванию севшего аккумулятора.

"Ягодки впереди"?

Фото: Агентство "Москва"

По словам Евгения Тишковца, осадки продлятся несколько дней.

"Это только цветочки, ягодки впереди. Снегопады будут валить трое суток подряд и прекратятся только в ночь на пятницу", – подчеркнул он.

Согласно прогнозу синоптика, 27 января в Москве сохранится сильный снегопад, ожидается еще 13–14 миллиметров осадков. Уже к вечеру высота снежного покрова в городе может достичь полуметра. Снегопады не прекратятся и в среду, 28-го. Прогнозируются аналогичные объемы осадков – около 14 миллиметров. В таком случае высота сугробов достигнет 60 сантиметров впервые в этом сезоне.

При этом, как отметил специалист, 29 января выпадет еще порядка 7,5 миллиметра осадков.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы. Температура воздуха при этом – минус 6. Осадки прекратятся только к середине ночи, и уже с наступлением светлого времени суток распогодится.

Дневная температура ожидается на уровне минус 7 градусов, а к выходным в ночные часы морозы окрепнут до минус 14–17, днем – не выше минус 9–12.

"Суммарно за трое суток на Москву выпадет 44,5 миллиметра осадков, или 84% от всей январской нормы небесной влаги", – заключил Тишковец.

В свою очередь, в субботу, 31 января, температура может опуститься до минус 23 градусов. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, похолодание связано со сменой направления ветра: в регион начнет поступать воздух не с юга, а с северо-востока.

Вместе с тем в ближайшие дни в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления: наиболее значительное снижение придется на 27 и 28 января, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. 28-го показатель опустится примерно на 10–12 миллиметров ниже нормы, достигнув отметки в 736 миллиметров ртутного столба. После этого давление начнет постепенно повышаться.

В целом, по словам Татьяны Поздняковой, снегопады в столичном регионе продлятся до конца января, хотя их интенсивность пойдет на спад. Атмосферные фронты продолжат приносить осадки вплоть до конца месяца, несмотря на высокое атмосферное давление.