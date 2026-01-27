Работы по очистке от снега повсеместно организованы в столице

Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"

В Москве повсеместно ведутся работы по очистке от снега. Об этом сообщила прес-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Первостепенное внимание уделяется очистке подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы", – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты проводят сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку дорог и тротуаров. Работы организованы по мере выпадения осадков.

Водителям на фоне непогоды рекомендуют быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим и дистанцию. Автомобилистов призвали с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи вторника, 27 января. Ожидается, что в городе выпадет более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Также сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

При этом количество зафиксированных за ночь осадков уже стало рекордным за последние 30 лет. В частности, на ВДНХ выпало 11 миллиметров снега. Итоговый максимум станет известен лишь после 21:00.