Каток ВДНХ перешел на ограниченный режим работы из-за снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Каток ВДНХ работает в ограниченном режиме во вторник, 27 января, в связи с сильным снегопадом. Об этом сообщили в телеграм-канал выставочного комплекса.

Отдельные участки ледового пространства будут огораживаться для расчистки снега. При этом посетители, которые приобрели билеты на посещение катка в этот день, могут вернуть или обменять их.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи вторника. Ожидается, что в городе выпадет более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Также сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Количество осадков, зафиксированных в Москве за ночь, уже стало рекордным за последние 30 лет. При этом итоговый максимум станет известен лишь после 21:00.

Городские службы столицы ликвидируют последствия непогоды. Специалисты провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.