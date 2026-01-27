Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов из-за непогоды

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями, передала пресс-служба авиагавани.

Уточняется, что ограничение действует с 09:00 до 12:00. Сейчас авиакомпании корректируют расписание полетов.

"Узнать актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта", – говорится в сообщении.

В свою очередь, международный аэропорт Внуково работает штатно на фоне ухудшения погоды. В настоящее время в авиагавани очищают и обрабатывают противогололедными реагентами перрон, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянок самолетов, в том числе специалисты обеспечивают противообледенительную обработку воздушных судов.

"Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов", – добавили во Внуково.

В аэропорту указали, что в настоящее время обстановка в терминале спокойная, скопления пассажиров и очередей нет. Пассажирам рекомендовано перед отправлением в авиагавань уточнять статус рейса, заранее планировать время прибытия в терминал, учитывая ситуации на дорогах.

Представитель аэропорта Жуковский рассказал РИА Новости, что воздушная гавань работает в штатном режиме. В настоящее время задержек рейсов в связи с погодными условиями нет.

Также непогода не повлияла на работу Домодедово, аэропорт функционирует в штатном режиме. Тем не менее представители авиагавани предупредили в беседе с журналистами о возможных задержках рейсов в связи с работами по расчистке полосы. Отставание от расписания может составить до 30 минут.

В ночь на 27 января на Москву обрушился снегопад. В течение дня в столице ожидается пасмурная погода с сильным снегом. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды был объявлен оранжевый уровень опасности.

В настоящее время городские службы столицы активно ликвидируют последствия мощного снегопада. Специалисты уже провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.

Согласно прогнозам, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января. При этом наибольшее количество осадков ожидается 27-го и 28-го числа.