Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 09:05

Транспорт

Аэропорт Шереметьево закрыт на прилет самолетов из-за непогоды

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Аэропорт Шереметьево закрыли на прилет воздушных судов в связи с неблагоприятными погодными условиями, передала пресс-служба авиагавани.

Уточняется, что ограничение действует с 09:00 до 12:00. Сейчас авиакомпании корректируют расписание полетов.

"Узнать актуальную информацию о статусе рейсов пассажиры могут в контакт-центрах и по каналам коммуникации авиакомпаний и аэропорта", – говорится в сообщении.

В свою очередь, международный аэропорт Внуково работает штатно на фоне ухудшения погоды. В настоящее время в авиагавани очищают и обрабатывают противогололедными реагентами перрон, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и места стоянок самолетов, в том числе специалисты обеспечивают противообледенительную обработку воздушных судов.

"Возможно незначительное увеличение времени вылета в связи с реализацией требуемых предполетных процедур в рамках обеспечения безопасности полетов", – добавили во Внуково.

В аэропорту указали, что в настоящее время обстановка в терминале спокойная, скопления пассажиров и очередей нет. Пассажирам рекомендовано перед отправлением в авиагавань уточнять статус рейса, заранее планировать время прибытия в терминал, учитывая ситуации на дорогах.

Представитель аэропорта Жуковский рассказал РИА Новости, что воздушная гавань работает в штатном режиме. В настоящее время задержек рейсов в связи с погодными условиями нет.

Также непогода не повлияла на работу Домодедово, аэропорт функционирует в штатном режиме. Тем не менее представители авиагавани предупредили в беседе с журналистами о возможных задержках рейсов в связи с работами по расчистке полосы. Отставание от расписания может составить до 30 минут.

В ночь на 27 января на Москву обрушился снегопад. В течение дня в столице ожидается пасмурная погода с сильным снегом. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Из-за непогоды был объявлен оранжевый уровень опасности.

В настоящее время городские службы столицы активно ликвидируют последствия мощного снегопада. Специалисты уже провели механизированную уборку проезжей части и тротуаров. Работы будут продолжаться по мере выпадения снега.

Согласно прогнозам, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января. При этом наибольшее количество осадков ожидается 27-го и 28-го числа.

Аэропорты могут скорректировать расписание полетов из-за снегопада в Москве

Читайте также


транспортпогодагород

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика