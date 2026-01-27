Форма поиска по сайту

27 января, 06:14

Общество

Пасмурная погода и снегопад ожидаются в Москве 27 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пасмурная погода с сильным снегом ожидается в Москве 27 января. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, предупредил Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах 4–6 градусов мороза, по области – 4–9 градусов ниже нуля.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве может понизиться до минус 8 градусов, а в Подмосковье – до минус 11 градусов.

Городские службы столицы усилили работу из-за снегопада с 27 по 29 января. По мере выпадения осадков специалисты будут проводить сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку дворовых территорий, дорог и тротуаров.

Температура в Москве опустится до минус 23 градусов в конце текущей недели. Понижение температуры связано с изменением циркуляции: воздушные массы будут поступать уже не с юга, а с северо-востока.

В Москве ожидается метель

