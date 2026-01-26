Форма поиска по сайту

26 января, 18:38

Общество

Городские службы Москвы усилили работу из-за ожидаемого снегопада

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Городские службы Москвы усилили работу из-за ожидаемого снегопада. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столичном регионе, согласно данным синоптиков, после 21:00 понедельника, 26 января, ожидается снегопад, который продлится до четверга, 29 января, включительно. Больше всего снега выпадет во вторник и среду, 27 и 28-го числа. При этом до конца недели будут наблюдаться небольшие осадки.

Бирюков предупредил, что такие погодные условия могут привести к появлению на дорогах снежных заносов и гололедицы. Именно поэтому городские службы начали работу в усиленном режиме.

"На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", – добавил заммэра.

Коммунальные службы постоянно следят за состоянием улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков специалисты будут проводить сплошное механизированное прометание и противогололедную обработку дворовых территорий, дорог и тротуаров. Цикл работ будет повторяться в соответствии с погодной ситуацией.

Бирюков уточнил, что пристальное внимание специалисты уделят своевременной очистке основных магистралей для обеспечения проезда машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта. Помимо этого, уборку планируют проводить у остановок и социальных объектов.

Заммэра попросил жителей и гостей столицы быть внимательнее на тротуарах и дорогах. Также он призвал по возможности перенести поездки на личном автомобиле.

Горожанам посоветовали пользоваться общественным транспортом. Водителей грузовых автомобилей призвали планировать маршрут с учетом погодных условий, не перегружать автомобиль и заранее ознакомиться с участками на дорогах, где возможны сложности подъема из-за уклона.

На фоне ожидаемой непогоды в Москве был объявлен оранжевый уровень опасности. Предупреждение будет действовать в период с полуночи 27 января до полудня 29-го числа. В Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности.

Синоптики прогнозируют, что прирост снега в эти даты в Москве может составить более половины месячной нормы осадков.

Снежные заносы и гололедица ожидаются на дорогах Москвы

обществопогодагородЖКХ

