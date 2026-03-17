Мужчина, разыскиваемый в Узбекистане за мошенничество, был пойман в женской одежде

На юге Узбекистана, в городе Карши, сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал, переодевшись в женскую одежду, сообщили РИА Новости в УВД Кашкадарьинской области.

В ходе работы сотрудники патрульно-постового батальона обратили внимание на женщину, которая вела себя подозрительно. Оказалось, что на самом деле это был переодетый 26-летний мужчина. Кроме того, в ходе проверки оказалось, что он находится в розыске за мошенничество, а также изготовление и использование поддельных документов.

В настоящий момент он задержан, его поместили в изолятор временного содержания.

