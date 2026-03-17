17 марта, 09:38
Мужчина, разыскиваемый в Узбекистане за мошенничество, был пойман в женской одежде
Фото: depositphotos/belchonock
На юге Узбекистана, в городе Карши, сотрудники полиции задержали мужчину, который разгуливал, переодевшись в женскую одежду, сообщили РИА Новости в УВД Кашкадарьинской области.
В ходе работы сотрудники патрульно-постового батальона обратили внимание на женщину, которая вела себя подозрительно. Оказалось, что на самом деле это был переодетый 26-летний мужчина. Кроме того, в ходе проверки оказалось, что он находится в розыске за мошенничество, а также изготовление и использование поддельных документов.
В настоящий момент он задержан, его поместили в изолятор временного содержания.
Ранее в Италии 31-летний мужчина довел бывшую возлюбленную до нервного срыва, преследуя ее с помощью дрона. Он запускал его над местами, где она находилась, а также отправлял девушке навязчивые сообщения и подарки.
Полиция провела обыск у подозреваемого и изъяла дрон и два смартфона. На устройствах нашли снимки девушки и ее нового спутника, сделанные без ее согласия.