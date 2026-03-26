Пилот упавшего в Дагестане в 2025 году Ка-226 не умел управлять вертолетом

Пилот вертолета Ка-226, потерпевшего крушение 7 ноября 2025 года в Дагестане, не умел им управлять, указано в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В документе указано, что к авиационному происшествию привели несколько факторов – выполнение командиром воздушного судна (КВС) полетов без профессиональной подготовки, которая необходима для самостоятельного управления вертолетом Ка-226, а также отсутствие у КВС навыков в пилотировании данного воздушного судна.

Кроме того, у АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод", которое владело вертолетом, не было сертификата на эксплуатацию данного воздушного судна.

Вертолет, который летел из Кизляра в Избербаш, упал на частный дом в населенном пункте Ачи-су. В результате произошел пожар. В момент ЧП на борту находились 7 человек, из которых 5 скончались. Остальные были госпитализированы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.

