Новости

Новости

26 марта, 10:58

Происшествия

Пилот упавшего в Дагестане в 2025 году Ка-226 не умел управлять вертолетом

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Пилот вертолета Ка-226, потерпевшего крушение 7 ноября 2025 года в Дагестане, не умел им управлять, указано в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

В документе указано, что к авиационному происшествию привели несколько факторов – выполнение командиром воздушного судна (КВС) полетов без профессиональной подготовки, которая необходима для самостоятельного управления вертолетом Ка-226, а также отсутствие у КВС навыков в пилотировании данного воздушного судна.

Кроме того, у АО "Концерн Кизлярский электромеханический завод", которое владело вертолетом, не было сертификата на эксплуатацию данного воздушного судна.

Вертолет, который летел из Кизляра в Избербаш, упал на частный дом в населенном пункте Ачи-су. В результате произошел пожар. В момент ЧП на борту находились 7 человек, из которых 5 скончались. Остальные были госпитализированы.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.

Читайте также


происшествия регионы

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

