В Дагестане арестовали пилота упавшего в начале ноября вертолета

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Суд в Дагестане арестовал пилота вертолета Ка-226, который потерпел крушение в Карабудахкентском районе республики в начале ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана, передает ТАСС.

"Суд, рассмотрев ходатайство, постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 20 суток, то есть по 6 января 2026 года включительно", – сказано в сообщении.

Вертолет, который летел из Кизляра в Избербаш, упал на частный дом в населенном пункте Ачи-су 7 ноября. В результате падения произошел пожар.

На борту находились семь человек, четверо из них погибли. Трое пострадавших были доставлены в больницу Избербаша. Состояние двух из них оценивалось как крайне тяжелое, а одного – как тяжелое.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. Сообщалось, что прибор регистрации параметров полета и речевой самописец были обнаружены в удовлетворительном состоянии.

