Росавиация классифицировала падение вертолета в Дагестане как катастрофу

Фидео: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Крушение вертолета Ка-226 (регистрационный номер RA-19307) в Карабудахкентском районе Дагестана классифицировано как катастрофа, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, расследованием причин ЧП займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации. Ключевая цель – установление причин случившегося и принятие мер по предотвращению таких ситуаций в будущем.

Предварительно, пилоты вертолета пытались совершить экстренную посадку на берегу Каспийского моря. В этом месте находится пляж, заявили ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, на борту находились сотрудники Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ). Среди пострадавших также оказался сын руководителя предприятия.

В региональном Минтуризма РИА Новости уточнили, что туристов в вертолете не было. Упавшее воздушное судно полностью разрушилось и сгорело, добавил представитель экстренных служб.

Ситуацию в телеграм-канале прокомментировал глава Дагестана Сергей Меликов. Он выразил искренние соболезнования семьям погибших.

"Немедленно поручил обеспечить им всю необходимую помощь – от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения. В причинах и обстоятельствах сейчас разбираются ответственные органы. Специалисты работают на месте для установления полной картины инцидента", – написал он.

О крушении вертолета стало известно 7 ноября. Судно упало на частный дом, вызвав пожар, который был локализован на площади 80 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность.

Всего на борту находились семь человек, из которых четыре погибли. Еще трое госпитализированы. Состояние двух оценивается как крайне тяжелое, а одного – как тяжелое.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек.