ТАСС: вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Калининграде

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в калининградском аэропорту Храброво. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиагавани.

"Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку из-за непогоды и сильного ветра. Ни техника, ни люди не пострадали", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, вертолет принадлежит одной из местных компаний.

На борту в момент происшествия находились, предварительно, 3 члена экипажа и 20 пассажиров, сообщил источник в правоохранительных органах. По факту инцидента Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку.

По информации РИА Новости, жесткая посадка Ми-8 не повлияла на работу Храброво.

Ранее гражданский вертолет Ми-8Т вынужденно приземлился в Ржевском муниципальном округе Тверской области. В региональной транспортной прокуратуре рассказали, что это было связано с неполадками.

По предварительной информации, в двигатель попала птица. Всего на борту были 6 человек, они не пострадали.