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27 июня, 14:16

Происшествия

Вертолет Ми-8Т вынужденно приземлился в Тверской области из-за неполадок

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Гражданский вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку в Тверской области из-за неполадок. Об этом РИА Новости заявили в региональной транспортной прокуратуре.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел примерно в 09:33 по московскому времени. Воздушное судно приземлилось в Ржевском муниципальном округе вне населенного пункта.

Предварительно, в двигатель попала птица, повреждения устанавливаются. Всего в вертолете было шесть человек, пострадавших нет, уточнили в ведомстве и добавили, что устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" вынужденно сел в Парабельском районе Томской области по техническим причинам. Как рассказали правоохранители, судно выполняло авиационные работы. На его борту находились 17 пассажиров и три члена экипажа – они не пострадали.

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