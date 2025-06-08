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08 июня, 21:01

Транспорт

Самолет рейсом в Анадырь вернулся в Москву из-за проблем с кондиционированием

Фото: 123RF/nkooume

Пассажирский самолет авиакомпании "Россия" рейсом Москва – Анадырь совершил посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с кондиционированием. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Как уточнила компания, воздушное судно совершило посадку в штатном режиме в 20:20. Рейс будет выполнен на резервном самолете, уточняется в сообщении.

"На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены напитки", – добавила пресс-служба.

Ранее пассажирское судно Boeing рейсом из Санкт-Петербурга до Астрахани совершило вынужденную посадку из-за самочувствия пассажира.

Во время перелета человеку стало плохо, а затем он потерял сознание. После этого командир самолета принял решение посадить лайнер в Москве.

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