РИА Новости: Boeing-737 с неисправностью левого двигателя сел в Шереметьево

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Самолет Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Победа". Борт благополучно сел в 11:32 по московскому времени.

Ранее самолет Airbus A321, который летел из Абу-Даби в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в системе надува.

До этого пассажирское судно Boeing рейсом Санкт-Петербург – Астрахань совершило вынужденную посадка из-за самочувствия пассажира. Во время перелета человеку стало плохо, а затем он потерял сознание. После этого командир самолета принял решение посадить лайнер в столице.