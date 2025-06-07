РИА Новости: Boeing-737 с неисправностью левого двигателя сел в Шереметьево

07 июня, 12:00Транспорт
Фото: depositphotos/Shebeko
Самолет Boeing-737 с неисправностью левого двигателя штатно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Победа". Борт благополучно сел в 11:32 по московскому времени.
Ранее самолет Airbus A321, который летел из Абу-Даби в Москву, приземлился в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в системе надува.
До этого пассажирское судно Boeing рейсом Санкт-Петербург – Астрахань совершило вынужденную посадка из-за самочувствия пассажира. Во время перелета человеку стало плохо, а затем он потерял сознание. После этого командир самолета принял решение посадить лайнер в столице.
Самолет "Победы" совершил аварийную посадку в Шереметьево