Самолет рейса Владивосток – Москва сел в Хабаровске по техпричинам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет, выполняющий рейс Владивосток – Москва, приземлился в Хабаровске из-за срабатывания индикации работы одной из систем. Об этом РИА Новости заявили в авиакомпании "Аэрофлот".

Телеграм-каналы ранее заявляли, что причиной посадки якобы стала техническая неисправность двигателя. На борту находились 340 пассажиров и 12 членов экипажа. В настоящее время самолет осматривают специалисты, утверждают СМИ.

В авиакомпании подчеркнули, что посадка воздушного судна прошла в штатном режиме. Дальнейшее выполнение рейса будет осуществляться на резервном самолете, который направят из Москвы.

На время ожидания пассажирам обеспечат размещение в гостинице, а также предоставление еды и напитков, уточнили в "Аэрофлоте".

Ранее самолет Airbus A321, который летел из Абу-Даби в Москву, приземлился в столичном аэропорту Шереметьево в обычном режиме. В экстренных службах указывали, что во время полета на борту воздушного судна зафиксировали неисправность в системе надува.

До этого самолет рейса Санкт-Петербург – Киров экстренно сел в Шереметьеве. Причиной посадки, по данным оперативных служб, стало снижение параметров давления в гидросистеме.