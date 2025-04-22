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22 апреля, 21:19

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ТАСС: самолет рейса Петербург – Киров экстренно сел в Москве

Самолет рейса Петербург – Киров экстренно приземлился в Москве – СМИ

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Киров, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что причиной посадки Boeing-738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.

Ранее самолет рейса Москва – Денпасар экстренно приземлился в Шереметьево. В пресс-службе "Аэрофлота" опровергли информацию СМИ о неисправности двигателя.

По данным компании, командир борта решил вернуться в аэропорт из-за срабатывания индикации работы одной из систем лайнера, не связанной с двигателями.

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