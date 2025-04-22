ТАСС: самолет рейса Петербург – Киров экстренно сел в Москве

22 апреля, 21:19Транспорт
Фото: depositphotos/Chalabala
Самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Киров, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что причиной посадки Boeing-738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.
Ранее самолет рейса Москва – Денпасар экстренно приземлился в Шереметьево. В пресс-службе "Аэрофлота" опровергли информацию СМИ о неисправности двигателя.
По данным компании, командир борта решил вернуться в аэропорт из-за срабатывания индикации работы одной из систем лайнера, не связанной с двигателями.
Рейс Москва – Анталья вернулся во Внуково из-за технической неисправности