Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 18:03

Происшествия
Главная / Новости /

РИА Новости: самолет Москва – Денпасар готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Самолет Москва – Денпасар готовится к экстренной посадке в Шереметьево – СМИ

Фото: 123RF/serjio74

Самолет рейса Москва – Денпасар готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника, воздушное судно должно приземлиться около 18:10 по московскому времени.

Ранее самолет Ан-24, который следовал в Ленск, после взлета вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Экипаж, состоящий из четырех человек, и 26 пассажиров не пострадали.

Кроме того, 29 марта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на дороге около деревни Лесково в Вологодской области. Воздушное судно L-4 с бортовым номером RA-3374 проводило учебный полет. В момент инцидента в кабине самолета был один пилот, который не пострадал.

После случившегося сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать самолет в сторону.

Читайте также


происшествиятранспорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика