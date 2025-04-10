РИА Новости: самолет Москва – Денпасар готовится к экстренной посадке в Шереметьево

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Самолет рейса Москва – Денпасар готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По словам источника, воздушное судно должно приземлиться около 18:10 по московскому времени.

Ранее самолет Ан-24, который следовал в Ленск, после взлета вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности. Посадка воздушного судна прошла благополучно. Экипаж, состоящий из четырех человек, и 26 пассажиров не пострадали.

Кроме того, 29 марта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на дороге около деревни Лесково в Вологодской области. Воздушное судно L-4 с бортовым номером RA-3374 проводило учебный полет. В момент инцидента в кабине самолета был один пилот, который не пострадал.

После случившегося сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать самолет в сторону.

