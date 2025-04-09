Рейс NordStar Москва – Красноярск вылетел на резервном борту после возвращения в аэропорт

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Пассажиры, следовавшие рейсом ТИ107 Москва – Красноярск авиакомпании NordStar, были отправлены резервным самолетом после возвращения лайнера в аэропорт. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Инцидент произошел 8 апреля. Во время взлета возникли неполадки в работе навигационной системы самолета, из-за чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Лайнер приземлился в Домодедово в 01:37 по московскому времени, израсходовав при этом необходимое количество топлива. На борту в этот момент находились 128 пассажиров и 6 членов экипажа, уточнили в авиакомпании, добавив, что никто не пострадал. После приземления пассажиры самостоятельно покинули самолет по трапу и направились в здание аэровокзала.

К моменту посадки сотрудники авиакомпании подготовили резервный борт, куда и переместили людей и их багаж. В результате рейс стартовал в 03:47, прилет должен был состояться в 12:30.

В авиакомпании акцентировали внимание, что на время ожидания пассажирам были предоставлены все необходимые услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Схожая ситуация накануне, 8 апреля, произошла с самолетом Ан-24. Борт следовал в Ленск, но после взлета вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности.

Посадка воздушного судна прошла благополучно. Экипаж, состоящий из четырех человек, и 26 пассажиров не пострадали. По данному факту следователи организовали проверку о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.