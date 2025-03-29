Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассе в Вологодской области

Фото: УМВД по Вологодской области

Легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на дороге около деревни Лесково в Вологодской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 29, когда воздушное судно L-4 с бортовым номером RA-3374 совершало учебный полет.

Жертв и пострадавших нет, уточнили в ведомстве, добавив, что следователи организовали доследственную проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена".

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. Борт летел из Екатеринбурга в Москву. В результате лайнер благополучно сел в авиагавани.