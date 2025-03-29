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29 марта, 21:29

Происшествия

Аварийно севший под Вологдой легкомоторный самолет отогнали с трассы

Фото: телеграм-канал "Северо-Западная транспортная прокуратура"

Сотрудники Госавтоинспекции помогли отогнать в сторону легкомоторный самолет, который совершил вынужденную посадку на трассе А-114 "Вологда – Новая Ладога", чтобы организовать движение на дороге. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД по Вологодской области.

В ведомстве уточнили, что трасса находится между поселками Лесково и Сосновка, и добавили, что в момент инцидента в кабине самолета был один пилот, который не пострадал.

Посадку борт совершил вечером 29 марта. Уточнялось, что воздушное судно L-4 с бортовым номером RA-3374 совершало учебный полет. Следователи организовали доследственную проверку.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. Борт летел из Екатеринбурга в Москву. В результате лайнер благополучно сел в авиагавани.

Самолеты, севшие на запасных аэродромах из-за непогоды в Сочи, вылетают к месту назначения

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