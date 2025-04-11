"Аэрофлот" опроверг сведения о возвращении в Ташкент летевшего в Москву самолета

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Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла сведения о возвращении в Ташкент воздушного судна, которое летело в Москву. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

О том, что Boeing 737-8LJ вернулся в аэропорт вылета, сообщил телеграм-канал "Новости ташкентского неба". По их информации, это произошло из-за странного запаха в салоне самолета.

"Аэрофлот" пояснил, что борт еще не вылетал из Ташкента, так как данный рейс был задержан по техническим причинам.

В авиакомпании указали, что пассажирам на время ожидания вылета предоставлено обслуживание, которое предусмотрено федеральными авиационными правилами России. В частности, им предложили размещение в гостинице, а также напитки и еду.

Ранее самолет рейса Москва – Денпасар запросил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе. В результате борт благополучно приземлился.

При этом пресс-служба "Аэрофлота" опровергла информацию о неисправности двигателя. По их данным, командир судна принял решение о возврате самолета в аэропорт из-за срабатывания одной из систем борта, не связанной с двигателями.

