НТН: следовавший из Ташкента в Москву самолет "Аэрофлота" вернулся в аэропорт вылета

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет Boeing 737-8LJ компании "Аэрофлот", который следовал по маршруту из Ташкента в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил телеграм-канал "Новости ташкентского неба" (НТН).

Борт вернулся в международный аэропорт имени Ислама Каримова в городе Ташкент из-за странного запаха в салоне, отметили в сообщении. В настоящее время необходим осмотр воздушного судна.

Ранее самолет Ан-24, следовавший в Ленск, из-за технической неисправности был вынужден вернуться в аэропорт Иркутска. В результате посадка воздушного средства была произведена благополучно.

Экипаж, состоящий из 4 человек, а также еще 26 пассажиров не пострадали. После инцидента следователи начали проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

