Самолет Москва – Денпасар благополучно приземлился в Шереметьево

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Самолет рейса Москва – Денпасар совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается в телеграм-канале "Аэрофлота".

При этом пресс-служба опровергла информацию о неисправности двигателя.

Как подчеркнула компания, командир самолета принял решение о возврате в аэропорт из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями. После посадки будет выполнена техническая проверка лайнера.

Для сокращения времени ожидания вылета пассажиров отправят на резервный самолет, который поднимется в воздух в 20:30 по московскому времени.

Ранее рейс ТИ107 Москва – Красноярск авиакомпании NordStar вернулся в аэропорт Домодедово из-за неполадок в работе навигационной системы. На борту в этот момент находились 128 пассажиров и 6 членов экипажа. При этом никто не пострадал.

К моменту посадки сотрудники авиакомпании подготовили резервный борт, куда и переместили людей и их багаж.

Похожая ситуация произошла с самолетом Ан-24 8 апреля. Борт следовал в Ленск, но после взлета вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности. Посадка воздушного судна прошла благополучно.

