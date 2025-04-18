Росавиация опровергла данные об аварийной посадке SSJ-100 из-за проблем с шасси

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Самолет Superjet 100 благополучно приземлился в аэропорту Внуково, у него не было проблем с шасси. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что у воздушного судна возникли проблемы с шасси. Из-за этого самолет якобы вынужден был совершить несколько кругов над аэропортом, чтобы выпустить все стойки.

Как уточнил Кореняко, данных проблем у самолета не было.

Ранее самолет рейса Москва – Денпасар совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево после сообщений СМИ о том, что воздушное судно готовится к экстренной посадке из-за неисправности в двигателе.

Поломку опроверг "Аэрофлот". По данным компании, командир самолета принял решение о возврате в аэропорт из-за срабатывания индикации работы одной из систем самолета, не связанной с двигателями.