В США самолет совершил экстренную посадку из-за кролика в двигателе

Новости мира: в США самолет экстренно сел из-за попадания в двигатель кролика

Воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании United Airlines, экстренно приземлилось в Денвере в США из-за кролика, оказавшегося в одном из двигателей самолета. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Лайнер, на борту которого были 153 пассажира и 6 членов экипажа, летел из американского города Денвер в канадский Эдмонтон. Однако спустя некоторое время в одном из двигателей было выявлено возгорание.

В результате пилоты приняли решение вернуться в Денвер. Из-за случившегося никто не пострадал. Пассажиры отправились в Эдмонтон на другом воздушном судне.

Федеральное управление гражданской авиации США уже приступило к расследованию этого инцидента. В ведомстве указали, что данное происшествие является четвертым задокументированным случаем попадания кролика в турбину самолета United Airlines.

Ранее самолет, который следовал по маршруту Москва – Денпасар, экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за неисправности в двигателе.

Аналогичный инцидент произошел с воздушным судном Ан-24, который летел в Ленск. После взлета борт вернулся в аэропорт Иркутска из-за технической неисправности. Посадка прошла благополучно. 26 пассажиров и 4 членов экипажа не пострадали из-за случившегося.