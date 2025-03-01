Направлявшийся в Анталью самолет вернулся в Москву по техпричинам

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Самолет авиакомпании "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот", направлявшийся в Анталью, вернулся в аэропорт отправления Внуково, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Причиной для этого стало срабатывание датчика одной из систем. Самолет сел в штатном режиме, уточнили в авиакомпании.

При этом пассажиров пересадили на резервное воздушное судно. Самолет поднялся в воздух в 13:36 по московскому времени.

Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. Борт летел из Екатеринбурга в Москву. В результате лайнер благополучно сел в авиагавани.