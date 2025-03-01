01 марта, 15:42Транспорт
Направлявшийся в Анталью самолет вернулся в Москву по техпричинам
Фото: 123RF/serjio74
Самолет авиакомпании "Победа", которая входит в группу "Аэрофлот", направлявшийся в Анталью, вернулся в аэропорт отправления Внуково, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Причиной для этого стало срабатывание датчика одной из систем. Самолет сел в штатном режиме, уточнили в авиакомпании.
При этом пассажиров пересадили на резервное воздушное судно. Самолет поднялся в воздух в 13:36 по московскому времени.
Ранее пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за отказа системы радиолокации. Борт летел из Екатеринбурга в Москву. В результате лайнер благополучно сел в авиагавани.
Самолеты, севшие на запасных аэродромах из-за непогоды в Сочи, вылетают к месту назначения