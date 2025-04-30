Самолет Петербург – Астрахань совершил вынужденную посадку из-за самочувствия пассажира

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Пассажирский самолет Boeing рейсом из Петербурга в Астрахань совершил вынужденную посадку из-за самочувствия пассажира. Об этом сообщила авиакомпания "Победа" РИА Новости.

По предварительной информации, во время полета одному из пассажиров резко стало плохо, а после он потерял сознание. Тогда командир самолета решил посадить воздушное судно в Москве.

В компании уточнили, что по прилете в столицу пассажира с признаками предынфарктного состояния забрала скорая помощь.

Также в "Победе" добавили, что борт уже вылетел из Москвы в Астрахань.

Ранее СМИ писали, что самолет совершил вынужденную посадку во Внуково. Тогда сообщалось, что причина не носила технический характер.

До этого самолет Boeing-737 авиакомпании "Победа", который должен был лететь в Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево. Борт был вынужден сделать это из-за неисправности системы герметизации.