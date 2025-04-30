ТАСС: самолет Санкт-Петербург – Астрахань совершил вынужденную посадку во Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном аэропорту Внуково совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing рейсом из Санкт-Петербурга в Астрахань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

"Предварительно, причина посадки не носит технический характер", – сказал собеседник агентства.

Ранее самолет Boeing-737 авиакомпании "Победа", который должен был лететь в Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево. Борт был вынужден сделать это из-за неисправности системы герметизации. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево.

До этого самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург – Киров, также экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. По данным оперативных служб, причиной посадки Boeing-738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.