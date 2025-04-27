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27 апреля, 16:24

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РИА Новости: рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за проблем с герметизацией

Рейс из Москвы в Нальчик вернулся в Шереметьево из-за неисправности – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет Boeing-737, который должен был лететь в Нальчик, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

Борт, который принадлежит авиакомпании "Победа", был вынужден вернуться в Москву из-за неисправности системы герметизации. В результате воздушное судно благополучно приземлилось в Шереметьево.

Ранее самолет авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Киров, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. По данным оперативных служб, причиной посадки Boeing-738 стало снижение параметров давления в гидросистеме.

До этого самолет Superjet 100 благополучно приземлился в аэропорту Внуково. Однако представитель Росавиации Артем Кореняко опроверг информацию, появившуюся в телеграм-каналах, о том, что у воздушного судна возникли проблемы с шасси.

Рейс Москва – Анталья вернулся во Внуково из-за технической неисправности

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