Летевший из Бангкока в Москву самолет сел в Дели из-за запаха пластмассы

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Самолет, следовавший рейсом SU273 из Бангкока в Москву, экстренно сел в аэропорту Дели из-за кратковременного появления запаха плавленой пластмассы, передает пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот".

Решение о дополнительной посадке было принято командиром с учетом мер по обеспечению безопасности полетов. Приземление прошло успешно, уточнил перевозчик, добавив, что задымления в салоне не было.

Местные специалисты организовали техническую проверку лайнера, в связи с чем вылет в Москву задерживается. Еще одной причиной стало окончание рабочего дня экипажа.

В настоящее время "Аэрофлот" связался с миграционной службой Индии для получения разрешения на пересечение границы и размещение пассажиров в гостинице.

"Представительство авиакомпании работает над обеспечением пассажиров напитками и питанием", – заключили в пресс-службе.

В данный момент вылета ожидает еще один рейс "Аэрофлота", следующий по маршруту Иркутск – Москва. Изначально он должен был вылететь в 13:20 по местному времени во вторник, 6 мая, но был перенесен на 23:50.

До этого рейс авиаперевозчика Azur Air вылетел из Сочи на Пхукет с опозданием на 21 час. Вылет пришлось перенести из-за сильного ветра. На время ожидания пассажирам предоставили все необходимое.