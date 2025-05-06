Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров рейса Иркутск – Москва

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Байкало-Ангарская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров из-за задержки авиарейса, следующего по маршруту Иркутск – Москва, передает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Рейс SU-1563 авиакомпании "Аэрофлот" должен был вылететь в 13:20 по местному времени во вторник, 6 мая, но был перенесен на 23:50, уточнили в ведомстве.

Из-за произошедшего в аэропорту организован личный прием граждан, добавили в прокуратуре.

Ранее воздушное судно авиакомпании Utair рейсом Москва – Дубай вылетело после почти 10-часовой задержки, которая произошла по техническим причинам. Пресс-служба перевозчика уточнила, что во время задержки все пассажиры получили питание и размещение в гостинице.

До этого рейс авиаперевозчика Azur Air вылетел из Сочи на Пхукет с опозданием на 21 час. Вылет пришлось перенести из-за сильного ветра. На время ожидания пассажирам предоставили все необходимое.