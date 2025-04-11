Рейс Azur Air вылетел из Сочи на Пхукет после 20-часовой задержки

Фото: 123RF/skynext

Рейс ZF-2967 авиакомпании Azur Air, который должен был из Сочи отправиться на Пхукет, вылетел по маршруту спустя почти 21 час ожидания. Об этом сообщает пресс-служба сочинского аэропорта, передает ТАСС.

Изначально борт должен был отправиться на Пхукет 10 апреля в 21:30 по московскому времени. Однако после Azur Air объявил о переносе вылета из Сочи на 17:25 11 апреля из-за сильного ветра.

В результате рейс вылетел в 18:18 по московскому времени с дополнительной посадкой в Минеральных Водах. Пассажирам во время ожидания вылета предоставили все необходимое в рамках федеральных авиационных правил РФ, уточнили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Ранее воздушное судно авиакомпании Utair рейсом Москва – Дубай вылетело после почти 10-часовой задержки, которая произошла по техническим причинам. Пресс-служба перевозчика уточнила, что во время задержки все пассажиры получили питание и размещение в гостинице.

