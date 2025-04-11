Рейс Сочи – Пхукет компании Azur Air задерживается почти на 20 часов

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Отправление самолета авиакомпании Azur Air, который должен был совершить перелет из Сочи на Пхукет, задерживается на 19,5 часа. Соответствующие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Сочи.

Пассажиры должны были отправиться на Пхукет 10 апреля в 21:30 по московскому времени. После переноса вылет самолета планируется на 17:00 11 апреля.

По данным онлайн-табло, регистрация на рейс ZF-2967 окончена. При этом причины задержки не уточняются.

В начале апреля рейс авиакомпании Utair Москва – Дубай покинул аэропорт после почти 10-часовой задержки, которая произошла по техническим причинам. Отправление было запланировано на 06:40 2 апреля, однако рейс вылетел только в 16:16.

До этого на 15 часов задержался рейс Владивосток – Екатеринбург. Отправления ожидал 151 пассажир, в том числе двое детей. Как уточнялось, задержка произошла в связи с тем, что после отправления самолета Airbus A320neo в процессе руления сработала индикация технической неисправности.