Пассажирку сняли с рейса Калининград – Москва за скандал при посадке

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Пассажирку сняли с рейса "Уральских авиалиний" Калининград – Москва из-за скандала, который женщина устроила при посадке на самолет. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Сразу несколько телеграм-каналов сообщили, что в аэропорту Калининграда жительница Москвы, которая отметила перед вылетом день рождения, устроила скандал.

Однако, как заявил авиаперевозчик, женщина неадекватно отреагировала, а также оскорбила пассажиров и сотрудников аэропорта, когда последние попросили ее разместить чемодан в калибратор для дополнительной проверки размера ручной клади.

"Она встала в проходе к телетрапу, мешая проходящим на посадку пассажирам, кричала", – добавили в пресс-службе авиакомпании.

Кроме того, перевозчик выявил у женщины признаки алкогольного опьянения. В результате пассажирку передали сотрудникам правоохранительных органов, которых она начала хватать за форму.

Ранее пассажир рейса Москва – Владивосток напал на сотрудника наземных служб "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. При этом в авиакомпании заявили, что мужчина атаковал оппонента без видимых на то причин. В результате сотрудник получил травму лица, а напавшего задержали полицейские.

