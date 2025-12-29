Форма поиска по сайту

29 декабря, 07:19

Политика
Дмитриев: поджигатели войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

Поджигатели войны запаниковали после разговора Путина и Трампа – Дмитриев

Фото: kremlin.ru

Поджигатели войны начали паниковать после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсети X сообщил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику", – подчеркнул он.

Также Дмитриев добавил, что важнейший диалог двух лидеров продолжается.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 28 декабря перед началом переговоров американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Россией и США на саммите в Анкоридже.

Позже Трамп сообщил, что обсудил с Путиным восстановление Украины и поднял тему Запорожской АЭС. Он отметил, что поддержал действия российского руководства по электростанции.

Сюжет: Переговоры по Украине
