Дмитриев: поджигатели войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Поджигатели войны начали паниковать после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом в соцсети X сообщил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику", – подчеркнул он.

Также Дмитриев добавил, что важнейший диалог двух лидеров продолжается.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 28 декабря перед началом переговоров американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время беседы российский лидер детально изложил президенту США аргументы о важности фундаментальных договоренностей, достигнутых Россией и США на саммите в Анкоридже.

Позже Трамп сообщил, что обсудил с Путиным восстановление Украины и поднял тему Запорожской АЭС. Он отметил, что поддержал действия российского руководства по электростанции.