Генпрокурор США Бонди обнародовала список 300 влиятельных лиц из файлов Эпштейна

Генпрокурор США Пэм Бонди опубликовала список более чем с 300 политиками и другими влиятельными людьми, которые были упомянуты в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Документ был размещен на платформе DocumentCloud.

Бонди отметила, что в список вошли люди из файлов Эпштейна, которые были или до сих пор являются государственными должностными лицами либо политически значимыми персонами.

Среди упомянутых имен выделяются бывшие президенты США и их жены Барак и Мишель Обама, Билл и Хилари Клинтон, экс-лидер США Джо Байден, принц Гарри, бизнесмены Марк Цукерберг и Билл Гейтс, музыканты Боно и Бейонсе. В списке также встречается действующий президент США Дональд Трамп и некоторые члены его семьи: супруга Мелания и дочь Иванка.

Генпрокурор подчеркнула, что общественности предоставили все материалы по делу Эпштейна, находящиеся в распоряжении властей США. Никакие материалы не были скрыты или отредактированы "по соображениям неловкости, репутационного ущерба или политической чувствительности", утверждает Бонди.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.