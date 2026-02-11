Эпштейн приматывал голову Хокинга к стулу для погружения под воду

Фото: ТАСС/Zuma/Mirco Toniolo/Ropi

Американский финансист Джеффри Эпштейн в переписке заявлял, что во время визита физика Стивена Хокинга на его остров примотал голову ученого к стулу, чтобы погрузить его под воду на частной подлодке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, опубликованные Минюстом США.

"Когда Хокинг приехал на мой остров и сказал, что его мечта – заняться дайвингом, я примотал его голову скотчем к креслу с высокой спинкой и загрузил в частную подлодку, было очень весело", – рассказывал Эпштейн в одном из сообщений.

Уточняется, что речь идет о сообщении 2017 года.

Эпштейна арестовали в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.